176.837 pessoas infectadas no DF

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, ontem, 1.191 casos da covid-19, totalizando 176.837 diagnósticos positivos para o novo coronavírus, desde o início da pandemia na capital do país. Enquanto 92,5% dos infectados são considerados recuperados, outros 13.310 pacientes estão com o vírus ativo.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, 16 óbitos foram notificados ontem, após a confirmação da causa morte. Contudo, dois deles aconteceram nas últimas 24 horas.

As vítimas residiam em Águas Claras, Ceilândia (2), Gama, Plano Piloto, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia (3), Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga (3). A maioria tinha mais de 60 anos e apresentava comorbidades, como doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos.

No total, Brasília contabiliza 2.899 vítimas que não resistiram à batalha contra a covid-19. Dessas, 224 eram moradores de Goiás e 14 viviam de outros estados.

Regiões

Em relação às regiões administrativas, Ceilândia lidera em disparada o ranking de número de casos, com 21.612, e, também, a maior incidência de mortes pela covid-19, 537. Em seguida, estão Taguatinga, com 14.362 infectados, e Plano Piloto, com 14.027. Samambaia, apesar de ter menos contaminados do que a região central da capital (11.480), registra mais vítimas da doença (230).

Entre os profissionais de saúde, há 6.061 casos confirmados. Na segurança pública, são 1.526 infectados pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o DF registrou 31 mortes entre os servidores da área da saúde. O Sistema Penitenciário do DF contabiliza 1.817 casos e 4 mortes.