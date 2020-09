Diagnosticado com o novo coronavírus na terça-feira passada, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), recupera-se bem da doença e sem sintomas. O chefe do Executivo local está isolado na residência oficial para evitar a exposição dos filhos ao vírus. Em nota oficial, o Governo do DF informou, na semana passada, que Ibaneis sentiu apenas um leve mal-estar provocado por tosse e chegou a desenvolver uma leve infecção do pulmão, de 5% da capacidade. No entanto, tem apresentado melhoras desde então.