Mesmo com céu nublado, umidade pode chegar a 20% no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A segunda-feira (14/9) amanheceu nublada em todo o Distrito Federal. Quem achou que a mudança climática repentina é sinal de chuva se engana. O céu fechado é resultado dos ventos fortes que sopram no litoral do Brasil e que passam pelo Centro-Oeste, deixando a umidade relativa do ar um pouco mais alta.

A taxa, no entanto, vai começar a cair no decorrer do dia, podendo chegar a 20%. O DF continua em estado de alerta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), umidade abaixo dos 30% requer mais atenção. “Hoje, pode ser que fique acima dos 20%, mas permanecem as condições sem chuva, o que não consegue mudar muito a situação de ar poluído e vegetação seca”, disse o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet.

Mesmo com uma pequena elevação na taxa nesta segunda-feira (14/9), o especialista afirma que a situação é preocupante. “Sem chuva a atmosfera não é lavada. Ela já está suja pela fumaça e poeira. As pessoas causam mais fumaça, com queimadas, e acabam agravando a situação”, ressaltou.

Ainda sem sinais de chuva no DF, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê pancadas em áreas isoladas a partir da próxima semana. “Ainda está cedo para afirmar, mas pode aparecer algum sinal a partir do dia 20. Vamos torcer por isso”, disse Olívio. Hoje, o DF completa 113 dias sem chuva.



A temperatura mínima, 12ºC, foi registrada em Águas Emendada, em Planaltina, nas primeiras horas da manhã. A máxima será de 31ºC, no período mais quente, à tarde.