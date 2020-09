Mulher é esfaqueada e morta dentro de hospital em Ceilândia

AR Alan Rios

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher foi esfaqueada na tarde desta segunda-feira (14/9) dentro do hospital particular em que se consultava, em Ceilândia. Segundo informações preliminares, ela teria sido atingida pelo ex-marido no local, que a golpeou diversas vezes.

O crime aconteceu por volta das 13h40. Segundo a assessoria do hospital, a vítima estava em uma consulta com o pediatra do filho, acompanhada do homem. Ele, então, saiu do consultório e voltou para cometer o crime, na frente do médico e da criança.

A vítima já havia sido funcionária no mesmo hospital, mas não atuava mais lá. Ela chegou a ser levada para o centro cirúrgico e recebeu os primeiros socorros da equipe, mas não resistiu e morreu.



A filha teria menos de dez anos, de acordo com conhecidos. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II) vai investigar o caso como feminicídio.

Aguarde mais informações.



Como pedir ajuda

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350