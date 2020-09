Começam a circular os novos modelos de cartões de transporte coletivo

CB Correio Braziliense

O cartão permite que o passageiro utilize os benefícios da integração - (crédito: Semob/Divulgação)

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Semob) e o Banco de Brasília (BRB) lançaram os novos modelos do Cartão Mobilidade, que dão acesso ao Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. São quatro tipos de cartão com novo visual, válidos para acesso integrado aos ônibus e ao metrô.

O usuário que já possui qualquer categoria do Cartão Mobilidade não precisa trocá-lo, pois o antigo continuará funcionando normalmente. A substituição será gradual. As novas mídias estarão disponíveis para quem for adquiri-las pela primeira vez ou para aqueles que pediram segunda via. A medida é um incentivo para que as pessoas paguem suas passagens por meio eletrônico. O uso do cartão, em vez de dinheiro, ajuda a evitar o contágio da covid-19.

Outra vantagem é o custo para o usuário. O cartão permite que o passageiro utilize os benefícios da integração, que permite ao usuário fazer até três embarques – desde que sejam em sentido contínuo e no prazo máximo de até três horas entre o primeiro e o último embarque – em vez de pagar duas ou três passagens.

É possível combinar, por exemplo, uma parte do trajeto por meio de micro-ônibus, depois embarcar no metrô ou BRT até a Rodoviária, e completar o percurso em outra linha de ônibus. A integração pode ser feita em qualquer parada de ônibus, estações do Metrô e nos terminais rodoviários do Distrito Federal.

O valor máximo da passagem integrada para quem utiliza cartão é de R$ 5,50, mesmo que se utilize em trajetos de diferentes preços. Por exemplo: se o usuário usa uma linha circular interna, que custa R$ 2,70, depois integra com o metrô, a R$ 5,50 e, por último, embarca em uma linha de curta duração, a R$ 3,80, o valor final de toda a viagem será de R$ 5,50, desde que utilize o cartão. Se essa mesma pessoa optasse por usar dinheiro, pagaria, pelos mesmos trajetos, R$ 12.

Além disso, o pagamento das passagens por meio eletrônico contribui para reduzir as ocorrências de roubos nos ônibus: segundo o registro do Sistema de Bilhetagem Automática de Brasília mais de 25% das passagens ainda são pagas em dinheiro. A Secretaria de Segurança Pública registrou 1.587 casos de roubo em ônibus em 2018 e 1.538 casos em 2019. A média de crimes foi de 130 casos por mês, nos dois anos.

Comprar e recarregar

As novas mídias, que substituirão os atuais cartões “+” do Bilhete Único, fazem referência aos pontos turísticos de Brasília, possuem a marca do BRB Mobilidade e a logo comemorativa dos 60 anos do aniversário da cidade.

Os cartões podem ser recarregados de forma online por meio do aplicativo do BRB Mobilidade e nos mais de 110 pontos espalhados por todo o DF, abertos das 6h às 23h30. Os horários e o tipo de atendimento disponíveis em cada posto do BRB Mobilidade podem ser conferidos na página da instituição.

