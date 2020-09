Dois bombeiros são queimados durante combate a incêndio florestal

TS Tainá Seixas

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Dois militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM/DF) tiveram queimaduras de 1º e 2º graus durante ação de combate a incêndio florestal no último sábado (12/9). O incidente ocorreu durante uma operação em Sobradinho.

O fogo se alastrou por área do Condomínio da Vila Rabelo, região acidentada com valas, barrancos e cascalho. Com a mudança de direção do vento, os bombeiros, que estavam na linha de frente de combate às chamas, escorregaram ao tentar se desviar do fogo. Um queimou as mãos; e o outro, as pernas.

As queimaduras ocorreram devido à alta temperatura das rochas no local. Os bombeiros estavam orientados e estáveis, mas ambos foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Um chegou ao hospital por resgate aéreo; e o outro, por ambulância. Os dois militares já tiveram alta e se recuperam em casa.