Ensaios fotográficos e 12 espaços estão liberados no Jardim Botânico

Algumas atividades foram liberadas por instrução normativa publicada no DODF - (crédito: Mariana Machado /Esp.CB/DA.Press.)

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) autorizou, nesta segunda-feira (14/9), a realização de ensaios fotográficos e o acesso a 12 espaços no parque. Devido à pandemia, alguns locais e atividades, como a utilização dos aparelhos de musculação do Ponto de Encontro Comunitário e piqueniques, continuam proibidos.



A nova Instrução Normativa, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), determina também que qualquer tipo de comércio dentro da unidade está vetado e os restaurantes permanecerão fechados. A direção do JBB exige o uso máscara até nas trilhas. Além disso, estão mantidas as regras de distanciamento social.

Ensaios fotográficos

Os visitantes interessados em fazer um ensaio fotográfico no local podem se dirigir diretamente à Portaria Principal, tomar ciência das Normas de Conduta e efetuar as taxas de pagamento (R$ 50) e de ingresso individual (R$ 5 por pessoa). Confira o site do JBB para mais detalhes.

Os espaços liberados são:

Banheiros

Bebedouros

Orquidário

Parquinho infantil

Espaço Ciência

Mirante do Jardim de Contemplação

Sala de Exposição

Sinos do Jardim Japonês

Oficina da Natureza

Casa da Permacultura

Espaço Água

Espaço Montarroyos

Centro de Excelência do Cerrado

No entanto, enquanto permanecer a situação de emergência em razão da covid-19, permanecerão fechados para visitação:

O Ponto de Encontro Comunitário (PEC);

Restaurantes;

Quiosques.