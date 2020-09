'Sempre me apoiava', diz irmão de mulher assassinada em hospital

DD Darcianne Diogo

Mulher foi esfaqueada, nesta segunda-feira, pelo ex-companheiro em hospital na Ceilândia - (crédito: Arquivo cedido ao Correio)

O Correio conversou com o irmão de Shirley Rúbia Gertrudes, de 39 anos, esfaqueada pelo ex-companheiro dentro da sala de pediatria do Hospital São Francisco, em Ceilândia, enquanto a filha do casal, de 4 anos, era examinada pelo médico. Rubens Eurípides, 52, questiona o fato de o suspeito ter entrado armado na unidade de saúde.



"Como que uma pessoa entra com uma faca na cintura sem ser revistado? A pessoa mata a mulher e simplesmente vai embora, sai ileso", disse o irmão. Segundo as investigações, por volta das 13h, Shirley chegou ao hospital com a filha do casal e o suspeito, identificado como Rafael.

Na sala, o médico deu início aos procedimentos para examinar a criança. Em determinado momento, Rafael saiu do consultório e voltou poucos minutos depois, atingindo Shirley com diversas facadas. O homem se evadiu do local em seguida, se dirigiu até a casa onde mora com os pais, em Samambaia, e se matou.

A mulher, que é ex-funcionária do Hospital São Francisco, foi encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Correio apurou que o médico está em estado de choque e irá prestar depoimento na Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher (Deam) - unidade que investiga o caso - em breve. "Eles estavam separados havia três meses, mas ele sempre ficava insistindo para reatar com ela", contou o irmão de Shirley.

A vítima trabalhava como segurança em um outro hospital da Asa Norte e tinha dois filhos, um de 17 anos, fruto de outro relacionamento, e a criança de 4, filha do casal, que presenciou o assassinato. "Ela sempre me apoiava, me dava forças. E agora teve esse fim. Como que vou fazer agora", desabafou Robson.

O Correio entrou em contato com o Hospital São Francisco e aguarda retorno.