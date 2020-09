Secretário da Controladoria-Geral testa positivo para covid-19

TU Thais Umbelino

Depois de sentir muita dor no corpo e cansaço, Paulo Martins também perdeu o olfato e o paladar - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O secretário da Controladoria-Geral do Distrito Federal, Paulo Martins, testou positivo para a covid-19 nesta segunda-feira (14/9). Ele começou a apresentar alguns sintomas da doença na última quinta-feira (10/9) e hoje realiza bateria de exames para avaliar estado de saúde.



“Comecei a sentir muita dor no corpo e cansaço. No dia seguinte, havia perdido o olfato e o paladar e, desde então, continuo com os sintomas”, explicou o secretário. Segundo o secretário, ele não teve contato com outras pessoas, além dos filhos. “Estou esperando o resultado do teste deles e o resultado de alguns exames, como a tomografia do pulmão, para saber se houve algum comprometimento”, disse.



Paulo sente dificuldades para respirar devido à obstrução das vias aéreas. “Mas se Deus quiser, vou me recuperar logo”, garante. A pedido médico, o representante da Controladoria-Geral vai ficar afastado do trabalho por uns dias para recuperação em casa.