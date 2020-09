Lançador de explosivo é encontrado em condomínio do Jardim Botânico

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Na tarde desta segunda-feira (14/9), um artefato explosivo foi encontrado em um condomínio no Jardim Botânico. Durante a ocorrência, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) constatou que o morteiro não tinha a substância capaz de causar explosão em seu interior. Os policiais levaram o objeto para um depósito localizado no Batalhão de Operações Especiais (Bope).



No último sábado (12/9), a Operação Petardo atendeu uma ocorrência no mesmo local, após um policial civil encontrar um morteiro abandonado. Uma equipe do Bope averiguou o artefato explosivo, pertencente ao Exército Brasileiro.

Operação Petardo

A Operação Petardo é acionada quando há suspeita da existência, confirmação de substâncias explosivas ou quando ocorre uma explosão em ambiente não autorizado, público ou privado. Situações como essas devem ser comunicadas ao Centro de Operações Policiais Militares (Copom) da Subsecretaria de Integração e Operações de Segurança (Siosp), vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do DF, pelo número: 190.

A avaliação das informações é realizada pelo Chefe da Central Integrada de Atendimento e Despacho (Ciade) ou pelo Chefe do Departamento Operacional da PMDF (DOP/PMDF).

O que fazer se encontrar objetivo suspeito?

Não tocar no objeto

Não manusear ou realizar qualquer tipo de intervenção;



Acionar imediatamente a equipe do Esquadrão de Bombas do Bope;



Isolar o local até a chegada do Esquadrão de Bombas.

Fonte: PMDF