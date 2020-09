DF chega a 2.930 mortes por covid-19 e tem quase 178 mil infectados

CM Cibele Moreira

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 1.084 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número consta no recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF nesta segunda-feira (14/9). Ao todo, a capital contabiliza 177.921 infectados.

A pasta também notificou mais 31 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus — quatro delas são de residentes de Goiás. Os óbitos ocorreram entre 3 e 14 de setembro. A maioria das vítimas tinha alguma comorbidade, como doença cardiovascular e distúrbios metabólicos.

Apenas três óbitos ocorreram nesta segunda (14/9). Duas mulheres e um homem, acima dos 60 anos e que moravam no Gama, em Santa Maria e em Itajaí (GO).

De acordo com o levantamento da secretaria, a maior incidência de mortes está entre os homens, com 59,1%. No entanto, as mulheres são maioria entre os contaminados (53,7%). A faixa etária com maior incidência de letalidade é acima dos 80 anos, 11 pessoas desse grupo morreram recentemente.

Por outro lado, a maior parte dos contaminados se encontra recuperada (92,2%). A região que concentra o maior número de casos é Ceilândia, com 21.773 ocorrências do vírus. Taguatinga aparece em seguida, com 14.494 notificações, e o Plano Piloto ultrapassou os 14 mil infectados, com 14.091 pessoas que testaram positivo.

Já entre os servidores da segurança pública do Distrito Federal, 1.531 foram contaminados, e 6.081 profissionais da saúde tiveram a infecção.