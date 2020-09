CB Correio Braziliense

CURSOS

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgi les Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail tex tos.revisart@gmail.com.



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.



Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail es coladoeleitor@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais online. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor:

R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cur sos/extensao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.

OUTROS

Semana do Brasil

A Tecnisys participa da campanha Semana do Brasil oferecendo desconto no treinamento de Administração SUSE Linux Enterprise Server 15. O treinamento será ministrado on-line com especialistas da empresa e os participantes terão acesso ao laboratório da empresa para exercícios práticos. Desenvolvido para quem busca um entendimento fundamental do sistema operacional Suse Linux Enterprise Server (Sles) e quer se preparar para o exame de certificação Suse Certified Administrator no Enterprise Linux 15. A data prevista para realização da turma será de 13/10 a 16/10, com carga horária de 32 horas. Faça sua inscrição até 18/09 pelo email treinamen tos@tecnisys.com.br. Valor: R$ 860.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.



Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Desligamentos programados de energia

PLANALTINA

Vila Sossego: módulo B (total); módulo E, lotes 1 a 18; módulos F, G, H (total); Estância Mestre D’Armas V: módulo 25, lotes 1 a 31; módulo 26, lotes 1 a 24, das 7h40 às 11h.

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Curralinho: Chácara Vale do Sol, Chácara Pai e Filho, Fazenda São José, Fazenda Córrego dos Coxos, Chácara Paraíso, Fazenda São Joaquim, Fazenda Boa Sorte, Chácara Paulo Lincon, Chácara Maruá, Fazenda Curralinho, Sítio Jatobá, Chácara Recanto da Serra, Chácara Rio Verde, Chácara Miramporanga, Sítio Ouro Branco, Sítio Recanto da Serra, Chácara Recanto Feliz, Chácara Penha, Chácara Vitória, Chácara Santa Edwirgens, Chácara Lc-03, Chácara Sousa Moraes, Chácara Valdira, Chácara Nenenzão, Chácara Penha, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Chácara Calanguinho, Chácara Limoeiro, chácaras 7, 27, 29,30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, das 8h40 às 16h30.

SÃO SEBASTIÃO

Vila São José: quadra 1, conjunto A, lotes 1 a 15; quadra 2, conjunto B, lotes 1-A, 2; quadra 16, conjunto A, lotes 1 a 9; conjunto B, lote 4; conjunto E, lote 4; conjunto F, lote 3-A; Bairro São Francisco: quadra 1, conjunto A, lotes 6 a 13; quadra 2, conjunto B, lotes pares 6 a 18, lotes ímpares 1 a 21, das 9h10 às 16h30.

Ponto mais alto

crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press

A cruz da Praça do Cruzeiro é o marco inicial do Plano Piloto e o ponto mais alto de Brasília, a 1.172m acima do nível do mar. Local onde foi realizada a primeira missa da nova capital, hoje a praça é um ótimo mirante para o espetáculo do pôr do sol.

Destaques

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Grita geral

Águas Claras

Aglomeração em parque



O professor Dantas Vieira, 56 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da fiscalização no parque da região administrativa. “Praticamente todos os dias têm aglomerações no local, mas nos finais de semana piora tudo. As quadras estão abertas, muitas pessoas não utilizam máscaras e não respeitam o isolamento social”, relata. “É muito difícil eu ver equipe da administração ou do DF Legal passando no parque. Apesar do relaxamento da quarentena, a pandemia ainda é presente. Muita gente continua morrendo”, aponta.

» A Secretaria DF Legal informou que trabalha em parceria com diversos órgãos do GDF na fiscalização do uso de máscaras no Distrito Federal, que inclui os parques. A pasta salientou que as fiscalizações ocorrem de acordo com a programação, pois não há pessoal suficiente para cobrir todas as áreas simultaneamente. O órgão distribuiu, entre 23 de março e 6 de setembro, 228.701 máscaras e abordou 79.357 pessoas. Ao todo, foram multadas 134 pessoas. No mesmo período, foram vistoriados 497.185 estabelecimentos comerciais, sendo 67 shoppings e 4.411 feiras, além da remoção de 9.658 ambulantes. Desses, 263 foram multados por descumprimento das normas sanitárias de combate ao novo coronavírus e 1.514 interditados.

Samambaia

Lixeira na pista



O escrevente de cartório Iggor Feitosa, 26 anos, morador de Samambaia Norte, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um contêiner de um condomínio, que está ocupando parte de uma avenida. “A lixeira fica bem no retorno, atrapalhando a pista. É preciso passar na outra faixa para não bater nela”, aponta.

» O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que condomínios residenciais, tanto horizontais quanto verticais, assim como estabelecimentos comerciais, são responsáveis pela aquisição, manutenção e acondicionamento correto dos seus contêineres. A pasta esclareceu que apenas realiza a coleta e esse serviço segue normalmente. Ainda foi salientado que o cidadão deverá registrar sua reclamação para Ouvidoria Geral no www.ouvidoria.df.gov.br ou pelo telefone 162.