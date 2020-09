Curtas - 18

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

» ÁGUAS CLARAS

Cobra rara é resgatada em apartamento

Moradores de um condomínio em Águas Claras encontraram uma cobra da espécie king snake (nativa dos Estados Unidos) na sacada de um apartamento no quarto andar. A serpente foi resgatada na noite do último domingo pelos Policiais Militares da Central de Operações do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA). De acordo com os militares, após varredura em um apartamento, a cobra foi encontrada na sacada de uma unidade vizinha. Nos dois locais, não havia nenhum indício de que a cobra era criada neles. A Polícia Civil investiga a origem da cobra. O major Adelino, da Polícia Militar, alerta e pede para a população ligar no 190 em casos como esse. “As pessoas não devem chegar próximo e afastar os animais. As cobras dão botes muito rápidos e podem causar problemas graves”, explica o militar.



» pdv da novacap

último dia para aderir ao programa

Hoje é o último dia para os servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) aderirem ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os interessados devem dar entrada no processo via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), do Governo do Distrito Federal (GDF). A Novacap disponibilizou uma cartilha explicativa na intranet da empresa e exemplares impressos, disponíveis no prédio central da companhia, além de vídeos didáticos no Instagram @novacapoficial para orientar os colaboradores sobre o processo. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail pdv2020@nova cap.df.gov.br ou pelos telefones 3403-7421 ou 3403-2704. Para aderir ao programa o servidor precisa ser do quadro permanente da empresa, possuir idade superior a 49 anos e ter, no mínimo, 18 anos de efetivo exercício na Novacap. Além disso, caso o funcionário esteja inscrito no PDV e venha a falecer antes de receber o benefício, seus familiares receberão.