Provas da PCDF suspensas

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) anunciou, ontem, a suspensão das provas objetivas e discursivas dos concursos públicos para agente e escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O motivo, segundo o comunicado publicado no site da banca organizadora, são as medidas de prevenção a contágios pelo coronavírus. O certame, que seria aplicado em 17 e 18 de outubro, ainda não tem data prevista para ocorrer.

Os concursos da PCDF para preenchimento dos cargos de escrivão e agente somam mais de 2 mil vagas: 1,8 mil para agente e 300 para escrivão. Desse total, 5% são destinadas a candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem negros. O salário inicial ultrapassa o valor de R$ 8 mil, e a carga horária é de 40 horas semanais.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e carteira de habilitação de categoria B, no mínimo.

Além das provas objetivas e discursivas, haverá exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Para o cargo de escrivão também será aplicada prova prática de digitação.

