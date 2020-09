Bebê se engasga com leite materno e mãe pede ajuda no quartel dos Bombeiros

CB Correio Braziliense

Mãe procuro os bombeiros após filho engasgar com o leite materno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bebê de um mês de vida se engasga com o leite materno e deixa mãe desesperada na noite desta segunda-feira (14/9). Sem saber o que fazer, ela pediu socorro ao Grupamento de Bombeiros Militar da Candangolândia.

De acordo com a corporação, a criança estava com dificuldade para respirar e estava ficando com o rosto azulado, pela falta de oxigenação. E equipe de serviço que atendeu a ocorrência realizou a manobra para desobstruir as vias aéreas.

Segundo o relato da mãe, ela estava amamentando quando o bebê se engasgou. De imediato correu para pedir ajuda aos bombeiros. A manobra foi realizada, ao menos, duas vezes expelindo líquidos pela boca e nariz da criança.

Após verificar que o bebê estava respirando, ele e a mãe foram encaminhados ao hospital do Guará para avaliação médica.