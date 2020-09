Suspeito de furtar vários veículos em Taguatinga é preso pela PM

CB Correio Braziliense

Com o rapaz os policiais encontraram estepes, ferramentas, macacos de roda e triângulos de outros veículos - (crédito: Divulgação / PMDF)

Homem de 25 anos foi preso suspeito de furtar vários veículos em Taguatinga. O rapaz foi abordado pela Polícia Militar na 2ª Avenida Norte, altura das quadras 602/402, em Samambaia Norte, após denúncia de que um casal em um Pálio Azul estavam furtando o interior de carros estacionados próximo a um shopping em Taguatinga Sul.

Durante a abordagem, os policiais encontraram estepes, diversas ferramentas, macacos de roda e triângulos de outros veículos, além de um notebook, celular e chave de outro carro. Uma das vítimas que estava passando no local, quando a polícia falava com o suspeito, reconheceu o homem como sendo um dos envolvidos no dano do seu carro.



A vítima informou aos policiais que quando ia entrar no carro viu esse rapaz junto com outro casal tentando furtar o som do veículo. O trio correu quando viu que alguém se aproximava.

O homem foi encaminhado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e autuado pelos furtos consumado e tentado. O acusado já tem passagens pelo mesmo crime e por porte ilegal de arma de fogo.