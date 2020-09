Agências do trabalhador oferecem 220 vagas: Confira as vagas

CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (15/9), as agências do trabalhador oferecem 220 vagas de empregos. A profissão de técnico em automação industrial é a que mais possui oportunidades. São 30, com salário de R$ 1.869,28, mais benefícios. Para concorrer a uma delas, é preciso ter experiência e ensino médio completo.

Profissionais que procuram emprego em lanchonetes, padarias, restaurantes e similares podem se candidatar nas oportunidades oferecidas. São 69 vagas, distribuídas em: atendente de lanchonete (12), cozinheiro de restaurante (10), auxiliar de cozinha (10), garçom (10), atendente de padaria (5), chapista de lanchonete (5), churrasqueiro (5), cumim (5), sushiman (2), ajudante de confeiteiro (1), chefe de cozinha (1), padeiro (1), pizzaiolo (1) e salgadeiro (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

A remuneração mais alta do dia é para gerente de serviços de oficina: R$ 3 mil, mais benefícios. São duas vagas e não há necessidade de experiência profissional.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.

Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil, que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília