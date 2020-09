Centro Olímpico do Riacho Fundo faz Simpósio de Prevenção ao Suicídio

CB Correio Braziliense

Canal de apoio e acolhimento na prevenção ao suicídio (CVV) terá participação no Simpósio - (crédito: Monique Renne/Esp. CB/D.A Press. )

Em meio à programação do setembro amarelo, a equipe pedagógica da Fundação Assis Chateaubriand no Centro Olímpico e Paralímpico de Riacho Fundo I realiza a primeira edição do Simpósio de Prevenção ao Suicídio, um evento 100% on-line que tem como objetivo trazer uma maior conscientização da população sobre esse tema tão delicado que envolve a saúde mental.

Nesta terça-feira, a partir das 15h, três convidados vão apresentar experiências e abordar diferentes pontos de vista sobre o assunto. A abertura do simpósio terá a participação do 1º tenente Ricardo Mendes, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para falar sobre Intervenção em crise: escuta, abordagem e negociação.

Em seguida, o voluntário Gilson Moura, do Centro de Valorização da Vida (CVV), fará a apresentação CVV: Canal de apoio e acolhimento na prevenção ao suicídio.

Para encerrar o simpósio, a jornalista Carmen Souza, subeditora de Saúde e Ciência do Correio Braziliense e autora do blog Dá Tempo, fala sobre o tema O suicídio na mídia: Reflexões para o cuidado em saúde mental.

Quebrando o tabu

Para uma das organizadoras do evento, a psicóloga Samara Amaral, da Gerência de Apoio Social do COP Riacho Fundo I, é muito importante trazer essas discussões à tona e conhecer as formas de prevenção. “Falar sobre suicídio ainda é um tabu e, ano a ano, a gente tenta desconstruir essa ideia. Conversar sobre isso é, sem dúvida, a solução. Com a pandemia, a gente sentiu a necessidade de criar uma grande mobilização on-line, com uma abordagem esclarecedora sobre esse assunto para promover o acolhimento da comunidade. O simpósio é um espaço para troca de conhecimentos e vivências que vão auxiliar na prevenção de novos casos de suicídio”, explica.

Como participar

O simpósio será realizado na plataforma Google Meet e a participação é gratuita, pelo link.

Centros Olímpicos nas redes sociais

Durante a pandemia, mesmo com as instalações dos Centros Olímpicos e Paralímpicos fechadas para o público, a equipe pedagógica da Fundação Assis Chateaubriand (FAC) vem realizando uma série de ações on-line para estimular a saúde física e mental das comunidades atendidas nas unidades de Ceilândia (Parque da Vaquejada e Setor O), Estrutural, Riacho Fundo I, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho.

