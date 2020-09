Noam Chomsky é convidado da abertura da 20ª Semana Universitária da UnB

CB Correio Braziliense

A abertura da 20ª edição da Semana Universitária da Universidade de Brasília (UnB), programada para ocorrer entre os dias 21 e 25 de setembro, contará com a presença de Noam Chomsky. O linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano é conhecido pelas instituições acadêmicas como "o pai da linguística moderna".

Durante a solenidade, o linguista receberá a Outorga de Título Honoris Causa e dará uma palestra ao vivo no canal do Youtube da UnB TV. O evento, aberto ao público, será transmitido a partir das 18h30, na próxima segunda-feira (21/9). Não é preciso fazer inscrição.

20ª edição da Semana Universitária acontece de 21 a 25 de setembro (foto: Divulgação)

Semana Universitária 2020

Neste ano, as atividades de extensão da poderão ser gravadas ou transmitidas ao vivo. A programação começa a ser divulgada a partir desta quarta-feira (16/9). As inscrições do público serão feitas pelo sistema SIGAA, que será utilizado para certificação dos participantes. Saiba como se inscrever aqui.

Para acompanhar, o participante deverá acessar os canais de transmissão das atividades no YouTube e buscar as atividades nas quais se inscreveu para assistir. Todas as atividades terão certificado de participação. No entanto, só serão certificados os participantes que registrarem a frequência na atividade. A orientação é que o coordenador da ação indique na descrição do vídeo o link rápido para preenchimento de formulário ou orientar os participantes como comprovar a participação do inscrito na atividade desenvolvida.

Os vídeos ficarão disponíveis mesmo após o fim da Semana, no canal do YouTube, Extensão UnB, conforme orientação do coordenador da atividade, mas não será possível realizar inscrição. Serão certificados apenas aqueles participantes que se inscreverem durante o prazo estabelecido e que comprovarem a frequência por meio de registro indicado pelo coordenador da atividade.