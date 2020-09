Sargento da PM morre em decorrência da covid-19

CB Correio Braziliense

Stefyson tinha 49 anos e servia no Terceiro Batalhão da PM - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) morreu na última sexta-feira (11/9) por complicações da covid-19. Stefyson Braga de Oliveira, 49 anos, servia no terceiro batalhão.

De acordo com publicação no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (15/9), o sargento sofreu insuficiência respiratória. Além disso, ele tinha septicemia; insuficiência respiratória; covid-19

coronavírus; hipertensão arterial sistêmica e obesidade.

Em nota, a PM lamentou a morte do militar. "É com grande pesar que a Polícia Militar do Distrito Federal informa o falecimento do Sargento Stefysson Braga de Oliveira, de 49 anos. O sargento servia no Terceiro Batalhão de Polícia Militar e deixou dois filhos e dois netos."