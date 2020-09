Terracap lança programa para renegociar dívidas e reduzir juros

CB Correio Braziliense

A expectativa é de que mais de 6,7 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas sejam beneficiadas com a iniciativa - (crédito: Divulgação/Terracap)

Os clientes da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) terão a oportunidade em quitar as dívidas de maneira mais rápida. Isso é o que prevê a campanha Terra Mais, lançada pela agência, baseada em três vertentes: renegociação, captação e fidelização de clientes.



De acordo com a Terracap, o programa alcança toda a carteira de vendas imobiliária da agência e oferece até 100% de descontos sobre multas e juros de mora para as renegociações de débitos em atraso; concede a migração dos juros de 1% ao mês ou 0,8% dos contratos antigos para 0,5% ao mês e oferece prêmio de até 7,5% em carta de crédito do valor pago antecipado pela amortização de no mínimo 50% ou quitação do saldo devedor.



A adesão à Campanha TerraMais será feita por meio do portal da Terracap até 10 de outubro. A expectativa é de que mais de 6,7 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas, sejam beneficiadas com a iniciativa. Confira:



Renegociação de dívidas em atraso: os clientes que compraram lotes em licitações e estiveram com parcelas em atraso, com vencimentos anteriores a setembro de 2020, vão poder obter descontos de até 100% sobre os valores atualizados de multas e juros de mora, mantendo a correção monetária da dívida principal. Ou seja, o cliente poderá diluir o valor no saldo devedor durante o período para quitar o financiamento.



Aqueles que regularizaram os imóveis por meio dos programas de venda direta, incluindo as vendas diretas feitas a entidades religiosas e de assistência social, que estão em atraso, também vão poder aderir à campanha, além de participantes dos programas de desenvolvimento Proin-DF, Prodecon-DF, Pades-DF, Pró-DF e Pró-DF II;





Migração de juros: Os clientes que tenham taxas de juros de 1% ou 0,8% ao mês vão poder reduzir a taxa de juros para os patamares praticados atualmente de 0,5%. A adesão fica condicionada à alienação fiduciária devidamente registrada para os contratos que não possuem garantia;





Fidelização de clientes: A Terracap vai oferecer prêmio de até 7,5% do valor pago antecipado pela amortização de no mínimo 50% ou quitação do saldo devedor de cada contrato para com a agência aos contratos de vendas de licitação pública e de vendas diretas no âmbito dos programas de desenvolvimento da Terracap. O benefício será oferecido em Certidão de Crédito e será calculado com base no valor da correção, dos juros e encargos pagos no contrato. A classificação e bonificação dos clientes se dará por ordem cronológica de recebimento do requerimento de adesão. Uma vez atingido o valor previsto de R$ 100 milhões, encerra-se a concessão de premiações.



Como participar





Os interessados em fazer renegociações de dívidas devem acessar a página da Terracap e clicar em Serviços. Em seguida, em Requerimento Online. Nesta opção é necessário informar o tipo de adesão, dados do contrato e cópia do RG, CPF ou CNPJ do titular ou do procurador legal. Neste caso, deverá ser juntado o instrumento de procuração com poderes para firmar acordos.



Os que querem antecipar parcelas devem informar, também por meio de requerimento, se pretendem quitar ou amortizar no mínimo 50% do saldo devedor do contrato. Mais informações podem ser obtidas por meio do call center da Terracap no número (61) 3350-2222 ou via chat on-line, disponível no portal da Agência. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.