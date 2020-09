Bar do Arena e feira de carros perto do Mané Garrincha são suspensos

CB Correio Braziliense

O Arena BSB, responsável pelo Estádio Nacional Mané Garrincha, confirmou a suspensão. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O consórcio Arena BSB, responsável pela administração do Estádio Nacional Mané Garrincha, suspendeu dois eventos realizados pela concessionária: o Bar do Arena e a feira de veículos no estacionamento do estádio. Segundo o presidente do Arena BSB, Richard Dubois, os dois empreendimentos não estavam com modelos adequados.

“A gente faz a curadoria dos eventos, quando ele não atende o nosso padrão de atendimento ao público, de conformidade com as regras, que foi o caso desses dois exemplos, a gente suspende. Agora vamos reformatar”, explicou Richard.

No domingo (13/9), entidades representantes das empresas revendedoras de veículos do Distrito Federal acionaram diferentes órgãos do GDF para verificar a situação da feira de veículos. Elas alegaram que a feira era concorrência desleal e não estava seguindo os padrões de segurança para evitar o contágio de coronavírus.

O presidente do Arena BSB não quis dar mais detalhes das causas que levaram à suspensão dos dois eventos. “A gente só entende que teve problemas e que o modelo tem que ser reajustado para que volte a operar com segurança, com conforto e com conformidade para que o público se sinta tranquilo e sereno”, afirmou.

Quando ao retorno dos eventos, Richard afirma que não há prazo para volta, mas que talvez, na semana que vem, já tenham estabelecido um novo formato. “Não temos pressa e urgência, enquanto não estivermos confortáveis de que o modelo e plano de operação estão adequado, eles estão suspensos”, concluiu.