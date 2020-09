Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre o coronavírus no DF

CB Correio Braziliense

Piscinas desportivas podem ser reabertas, mas é preciso obedecer regras de contenção do coronavírus - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Retomada - As piscinas esportivas dos clubes foram autorizadas a reabrir, mas há regras de segurança para a prática de natação durante a pandemia. Com a liberação do uso das piscinas apenas para atividades desportivas, uma série de protocolos de sanitização deve ser seguida contra a disseminação do novo coronavírus.

Operação Falso negativo -O governador oficializou, nesta segunda, a saída de Francisco Araújo, preso preventivamente desde 25 de agosto, e de outros integrantes da pasta denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Pesquisa - Boletim da Fiocruz mostra DF com maiores taxas de casos e mortalidade de covid-19. O documento analisa o período entre 23 de agosto a 5 de setembro e conclui que o DF está entre as regiões do país com maior incidência de casos e mortalidade, proporcionalmente.