Covid 19: Servidores do HRG criam equipamento que reduz risco de contaminação

CB Correio Braziliense

(crédito: Secretaria de Saúde )

Os profissionais de saúde do Hospital Regional do Gama (HRG) criaram uma espécie de cápsula que viabiliza monitoramento, alimentação e medicação sem contato direto com o paciente, entre outras vantagens. O equipamento é constituído por armação leve e resistente, feita de cano de PVC e revestida de plástico transparente, materiais que reduzem os custos da produção.



A confecção é de autoria da terapeuta ocupacional Patrícia Rabelo. A peça é inspirada no projeto de cápsula feito pelo Instituto Transire e pela Samel Health Teach, e possui algumas adaptações. O objeto permite a higienização e pode ser utilizado em vários pacientes. E ainda, o sistema usa exaustor e filtros antivirais e antibacterianos, instalados na cápsula, o que cria um ambiente de pressão negativa no interior.

A intenção da equipe é construir mais cápsulas assim que possível. Segundo o site InfoSaúde-DF, o HRG tem 16 leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a covid-19.