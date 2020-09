Setembro Amarelo: Estudantes de Brazlândia participam de bate-papo on-line sobre o tema

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A Promotoria de Justiça de Brazlândia realizará encontros virtuais com alunos de 8º e 9º ano do Centro de Ensino Fundamental 01 (CEF1), com o tema “Conversando sobre emoções”, de hoje a quinta-feira (17/9). Os eventos acontecem no contexto do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio.



Na ocasião, a psicóloga da Promotoria de Brazlândia Thayse Duarte conversará sobre a importância de buscar ajuda em momentos de crise, de conseguir falar sobre os sentimentos, além de buscar acompanhamento psicológico, apoio da família e dos amigos sempre que necessário.

As atividades fazem parte do projeto “Falando sobre Vida”, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar e orientar sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida em escolas públicas, unidades de saúde, de atendimento social e segurança pública.