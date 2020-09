CB Correio Braziliense

Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 9951-6249 ou no site

https://ead.iesb.br/cursos/pos graduacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilva df@gmail.com.



Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail

escoladoeleitor@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cursos/extensao-presen cial/direito/compliance-e-anticor rupcao.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles

Facebook: www.facebook.com/stgiles brasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



Responsabilidade social

Entre os dias 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma 100% on-line. As vagas são limitadas e podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.ins titutobancorbras.org.br.

Semana do Brasil

A Tecnisys participa da campanha Semana do Brasil oferecendo desconto no treinamento de Administração SUSE Linux Enterprise Server 15. O treinamento será ministrado on-line com especialistas da empresa e os participantes terão acesso ao laboratório da empresa para exercícios práticos. Desenvolvido para quem busca um entendimento fundamental do sistema operacional Suse Linux Enterprise Server (Sles) e quer se preparar para o exame de certificação Suse Certified Administrator no Enterprise Linux 15. A data prevista para realização da turma será de 13/10 a 16/10, com carga horária de 32 horas. Faça sua inscrição até 18/09 pelo email treinamen tos@tecnisys.com.br. Valor: R$ 860.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Desligamentos programados de energia

GAMA

Núcleo Rural Casa Grande: Fazenda Bom Sucesso, Chácara Nosso Recanto, Chácara Divino Pai, Chácara Santa Luzia, Chácara Santa Rita, Chácara JL, Chácara Tamboril, chácaras 1MD-5, 1MD-7, 1MD-9, 1MD-10, 2MD-18, 3MD-3, 3ME-3, 3ME-4, 3ME-6, 3ME-8, 3ME-9, 3ME-10, 3ME-11, 3ME-12, 3ME-15, 3ME-17, 3ME-21, 3ME-23, 3ME-27, 6ME-12, 6ME-16, 6ME-18, 6ME-20; Núcleo Rural Ponte Alta: Capela Nossa Senhora Aparecida, Chácara Sol de Verão, Chácara dos Anjos, Chácara Boca da Mata, Fazenda Guararapes, Chácara Recanto dos Buritis, Chácara Coromandel, Chácara Vaca Branca, Sítio Tangara, Chácara Rainha da Paz, Chácara Grande Família, Chácara Dois Ipês, Chácara Sucupira, Chácara Canaã, Chácara Nunes, Chácara Esperanto, Chácara São Carlos, Sítio Mimoso, Chácara Coração de Maria, Chácara Olho D’água, Sítio Nossa Senhora da Conceição, Chácara do Mineiro, Chácara Duarte, Chácara Santana Cruz, Chácara Maria, Chácara Maia, Chácara Bem Ti Vi, Chácara Recanto da Soja, Chácara Morada da Lua, Chácara Gonçalves, Chácara Rancho Themis, Chácara São Caetano, Chácara Catedral, Chácara Horscht, Chácara JB, Sítio Menezes, Chácara São Francisco, das 8h40 às 16h.

O entardecer

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Apreciar o fim de tarde no gramado próximo à Praça do Cruzeiro e ao Memorial JK é uma ótima opção de atividade ao ar livre. Mas, durante a pandemia, fique atento ao distanciamento social e use máscara! Agora no período de seca, hidrate-se, use protetor solar e evite se expor ao sol durante as horas mais quentes do dia.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.





Jovens advogados

Até amanhã, a Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante (Caji) e o Conselho Jovem da OAB/DF promovem a I Semana da Jovem Advocacia do Distrito Federal. Com o objetivo de apoiar o início da carreira dos profissionais da advocacia, serão debatidos temas como: fake news e linchamento virtual, o impacto da tecnologia na advocacia, inteligência artificial, proteção de dados pessoais e enfrentamento do racismo estrutural. O evento on-line e gratuito será transmitido pelo canal da OAB-DF no YouTube.

Núcleo Bandeirante

Sujeira e falta de lixeira

A aposentada Valmira Correia, 68 anos, moradora do Núcleo Bandeirante, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da sujeira e da falta de lixeira na cidade. “Moro em um prédio em cima de uma grande loja. Quando os quiosques fecham, fica muito lixo. Além disso, tem os catadores que mexem no lixo e deixam tudo jogado no chão”, relata. “Poderia ter uma maior fiscalização e colocar mais lixeiras no local. Não pode deixar tanta sujeira assim na rua”, cobra a moradora.

» A Administração Regional do Núcleo Bandeirante informou que iniciou a instalação de lixeiras comunitárias, de forma gradativa, nas principais avenidas da cidade, e realiza, diariamente, a Operação Cata-Cata, que recolhe entulhos. O serviço é iniciativa do programa Cidade Limpa, promovido pela administração. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) esclareceu que os estabelecimentos comerciais, condomínios e prédios residenciais são responsáveis pela aquisição e manutenção dos seus contêineres, além de manter o acondicionamento adequado dos seus resíduos, para a coleta do SLU.

São Sebastião

Vazamento de água

O autônomo Pedro Soares, 34 anos, morador de São Sebastião, reclamou de um vazamento de água potável em uma rua da cidade. “Há vários dias estão desperdiçando o nosso bem natural mais precioso, a água. Não é um vazamento pequeno, pelo contrário. O que mais indigna é que esse problema é em uma rua movimentada”, conta. “Se o próprio governo não ajudar a preservar a água, então quem irá? Não é um papel de conservação só dos moradores, são de todos”, finaliza.

» A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que uma equipe técnica compareceu ao local indicado pelo leitor, na última segunda-feira (14/9), e providenciou o conserto de dois vazamentos na rede de abastecimento de água. A Companhia acrescentou que está à disposição de toda a comunidade do DF para o recebimento de demandas por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, pelo telefone 115, pelo aplicativo para dispositivo móvel (APP Caesb) e pela Agência Virtual no site www.caesb.df.gov.br.