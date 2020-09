Morre segunda criança vítima de covid-19 no DF; total de óbitos é de 2.970

CM Cibele Moreira

Desde o início da pandemia, DF contabiliza 178.747 infectados pela covid-19 - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

O Distrito Federal registra a segunda morte de criança entre 2 e 10 anos de idade pelo novo coronavírus. O registro foi notificado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (15/9), que também contabilizou outras 39 vítimas da doença nas últimas 24 horas. Deste quantitativo, duas eram moradores do Entorno. Ao todo, 2.970 pessoas perderam a vida por complicações da covid-19 na capital.

A maioria morreu entre os meses de agosto e setembro. Quatro mulheres na faixa etária acima dos 50 anos morreram nesta terça, de acordo com a secretaria. Elas residiam nas cidades do Gama, Plano Piloto, Taguatinga e Vicente Pires. Todas apresentavam algum tipo de comorbidade.

Houve ainda uma notificação de morte de uma pessoa entre 20 e 29 anos. No entanto, os maiores registros foram concentrados acima dos 60 anos, com 31 vítimas neste grupo etário. A Secretaria de Saúde também contabilizou dois óbitos pelo novo coronavírus que ocorreram em residência do Distrito Federal.

A vítima mais nova registrada pela pasta foi um bebê de apenas um mês de vida que morreu no Hospital Regional da Asa Norte pela covid-19, em junho.

De acordo com o último boletim epidemiológico, a capital contabilizou mais 826 ocorrências da doença. Desde o início da pandemia, já soma 178.747 infectados no DF. A maior concentração está em Ceilândia, com 21.844 casos. Em seguida aparece Taguatinga, com 14.558 contaminados e o Plano Piloto com 14.155 notificações positivas da covid-19.

O sistema carcerário se estabilizou com 1.815 infectados. Enquanto, os servidores da segurança pública do Distrito Federal contabiliza 1.531 contaminados. Entre os profissionais da saúde, 6.101 tiveram a infecção.