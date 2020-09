Condenados por esquema de moeda virtual deverão indenizar vítima da fraude

CB Correio Braziliense

Integrantes da quadrilha usavam carros de luxo para fazer propaganda do esquema. Em abril de 2018, 13 pessoas acabaram condenadas à prisão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Dois condenados por envolvimento no esquema de venda da moeda virtual Kriptacoin terão de indenizar uma pessoa por danos morais. A vítima da fraude vendeu uma caminhonete Toyota Hilux em troca de 3 mil unidades do dinheiro, com cotação de R$ 23,33 à época. O cliente ficou sem o carro e sem os quase R$ 70 mil referentes ao valor do veículo.

Na primeira instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a indenização foi indeferida. No entanto, a vítima recorreu e teve parte do pedido atendido na 2ª Turma Cível. O autor da ação judicial havia solicitado a anulação do negócio, a reintegração da posse da caminhonete — que foi transferida para terceiros — e o pagamento dos danos morais.

A Curadoria Especial da Defensoria Pública representou os réus, que estão presos, e negou as acusações. O juiz que analisou o caso na primeira instância entendeu que a vítima do esquema não comprovou a responsabilidade dos condenados pelo insucesso da transação e não verificou ilegalidade no processo.

No entanto, na segunda instância, o colegiado de desembargadores considerou a venda nula, pois a moeda usada para pagamento do veículo era falsa. Portanto, as partes envolvidas na transação deveriam voltar à situação anterior, e os réus deveriam indenizar a vítima no valor do automóvel.

"Não obstante ter sido ludibriado pelos réus/apelados, o autor/apelante firmou um negócio jurídico que, se fosse real, teria altíssimos riscos, inclusive de perda total do valor investido, pelo que o fato de ter sofrido prejuízo financeiro, por si só, não importa em dano moral", registraram os desembargadores da 2ª Turma Cível.

