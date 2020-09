Compras de testes sem critérios

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em meio à crise e às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde comprou testes para detectar covid-19 em volume maior do que era capaz de aplicar, sustenta o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com base nas investigações da Operação Falso Negativo. Na denúncia apresentada contra ex-integrantes da cúpula da pasta por suspeita de superfaturamento na compra dos exames, o órgão afirma que os processos de aquisição foram permeados por irregularidades e o prejuízo, superior a R$ 18 milhões.

Em uma conversa telefônica a que o Ministério Público teve acesso, uma servidora vinculada à Farmácia Central afirma que faltavam espaços físicos para guardar os testes, pois a Secretaria de Saúde comprava mais do que utilizava. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça do DF e dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os processos de aquisição tiveram justificativas que não levaram em conta critérios técnicos e científicos.

De acordo com o MPDFT, a tarefa de produzir os documentos para embasar as compras cabia principalmente ao ex-diretor do Laboratório Central do DF Jorge Chamon. A denúncia mostra que ele teria afirmado no primeiro procedimento de compras que 100 mil testes seriam suficientes para suprir a demanda do DF por 12 meses. Menos de 30 dias depois, em 15 de abril, o denunciado assinou o segundo procedimento licitatório, “com o mesmo objeto do procedimento anterior, mas com um quantitativo bem maior: 560.000 testes”, detalha a denúncia.

Quatro dos ex-integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde presos preventivamente em 25 de agosto foram transferidos para a ala de vulneráveis da Papuda na tarde de segunda-feira. Exonerados também na segunda pelo governador, eles estavam no Centro de Detenção Provisória (CDP II).

O ex-secretário de Saúde Francisco Araújo segue no 19º Batalhão da Polícia Militar. Ele está em uma área especial por causa da prerrogativa de foro. Com a exoneração de ontem, ele perde o benefício e deve também ser transferido para a Papuda. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais (VEP), vai deliberar sobre a questão assim que for comunicada oficialmente da demissão de Araújo. O desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou, ontem, que o processo contra o ex-secretário seja encaminhado para a primeira instância e passe para a avaliação da 5ª Vara Criminal de Brasília.

Em nota oficial, o advogado de Francisco Araújo, Cleber Lopes, afirmou que a denúncia oferecida pelo MPDFT é uma peça “insubsistente”. “A acusação padece da falta de prova das alegações ali contidas”, diz o texto. A defesa de Eduardo Hage afirmou que ele não praticou qualquer ato ilícito. “Defenderemos a lisura e correção de toda a sua atuação à frente da Subsecretaria de Vigilância à Saúde.”

A defesa de Iohan Struck afirmou que o cliente recebeu a denúncia com indignação. “Tudo indica que o órgão acusador propositalmente omitiu trechos das conversas com claro intuito de distorcer (adequando ao escuso intuito) a verdadeira situação”, diz a nota. O advogado de Jorge Chamon, Bruno Rodrigues, afirmou que “as acusações não são verdadeiras e a prisão é manifestamente ilegal”.

2.970 mortes por covid-19

Quarenta novas mortes por covid-19 foram contabilizadas ontem pela Secretaria de Saúde do DF. Do total, 36 ocorreram em datas anteriores e quatro, ontem, de acordo com os dados da pasta. A capital federal contabiliza 2.970 óbitos causados pela doença ao todo, dos quais 247 são de pessoas que moravam em outras unidades da Federação.

Foram registrados, ontem, 826 novos casos. Ao todo, há 178.747 confirmações da doença na capital federal — 92,5% das pessoas (165.276) diagnosticadas com covid-19 conseguiram se recuperar. As mulheres são maioria, com 96.067 infectadas (53,7%). Homens são 82.680 (46,3%). A faixa etária maior contaminação é de 30 a 39 anos.

Regiões

Na análise da incidência por região administrativa, Ceilândia lidera. A cidade tem 21.007 casos confirmados do novo coronavírus. Taguatinga, Plano Piloto e Samambaia vêm na sequência, com 14.557, 14.154 e 11.613. As localidades também são as primeiras na quantidade de mortes. Ceilândia contabiliza 512; Taguatinga, 296; Samambaia, 234; e Plano Piloto, 199.