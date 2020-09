2.970 mortes por covid-19

Quarenta novas mortes por covid-19 foram contabilizadas ontem pela Secretaria de Saúde do DF. Do total, 36 ocorreram em datas anteriores e quatro, ontem, de acordo com os dados da pasta. A capital federal contabiliza 2.970 óbitos causados pela doença ao todo, dos quais 247 são de pessoas que moravam em outras unidades da Federação.

Foram registrados, ontem, 826 novos casos. Ao todo, há 178.747 confirmações da doença na capital federal — 92,5% das pessoas (165.276) diagnosticadas com covid-19 conseguiram se recuperar. As mulheres são maioria, com 96.067 infectadas (53,7%). Homens são 82.680 (46,3%). A faixa etária maior contaminação é de 30 a 39 anos.

Regiões

Na análise da incidência por região administrativa, Ceilândia lidera. A cidade tem 21.007 casos confirmados do novo coronavírus. Taguatinga, Plano Piloto e Samambaia vêm na sequência, com 14.557, 14.154 e 11.613. As localidades também são as primeiras na quantidade de mortes. Ceilândia contabiliza 512; Taguatinga, 296; Samambaia, 234; e Plano Piloto, 199.