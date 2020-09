Jovem de 23 anos morre em acidente de trânsito em Sobradinho

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 23 anos morreu num acidente de trânsito, no início da madrugada desta quarta-feira (16/9), na BR-020, na curva de entrada de Sobradinho 1. A vítima estava como passageira em um Fiat Palio branco.

De acordo com informações preliminares, o motorista do carro, de 24 anos, perdeu o controle da direção e bateu em um poste de iluminação pública na entrada de Sobradinho 1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h13 para prestar o socorro. O condutor do veículo foi atendido e transportado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) sentindo dores no peito e nas costas, consciente, porém confuso e muito agitado. O passageiro, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Uma equipe da Companhia Energética de Brasília (CEB) compareceu ao local para reparar os danos da iluminação na região. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).