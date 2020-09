Adolescentes são apreendidos por suspeita de agressão contra a mãe

CB Correio Braziliense

Pé de maconha e armas foram apreendidas pelos policiais durante a busca pelo adolescente - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu três adolescentes, dois de 15 e um de 17 anos, suspeitos de cometer crimes análogos ao de lesão corporal e ameaça de morte a uma mulher. Dois deles seriam filhos da vítima. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (15/9), no Itapoã.

Segundo a PM, o trio agrediu a mulher com socos e pontapés. Em seguida, um deles teria passado com uma bicicleta por cima dela. O filho mais velho ameaçou atear fogo na casa quando ela saísse para trabalhar. O adolescente ainda teria dito, segundo a polícia, que pegaria uma arma com um amigo para matá-la.

A cena chocou os vizinhos, que chamaram a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao local, o mais velho tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. O amigo dele foi localizado pouco tempo depois, escondido na casa do pai dele. No local, os militares apreenderam uma espingarda.

O adolescente de 15 anos foi encontrado na casa do pai dos outros dois, numa chácara no Paranoá. Ele tentou fugir pelo telhado quando percebeu a aproximação dos militares, mas foi contido. O adolescente carregava um revólver calibre .32.

Na chácara, os policiais encontraram ainda uma plantação de maconha. Os militares apreenderam seis pés da droga cultivados em dois jarros.

Os adolescentes foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os filhos da vítima serão encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, sem seguida, conduzidos ao Núcleo de Atendimento Integrado. O amigo deles já foi liberado.