Exposição fotográfica celebra relação entre Brasil e México

Exposição está em cartaz na Casa de Chá, onde também funciona o Centro de Atendimento ao Turista - (crédito: Luis Tajes/Agencia Brasilia)

Uma exposição fotográfica organizada pela embaixada do México retrata a ligação do país com Brasília. Intitulada Presença do México desde a fundação de Brasília, em 1960, ela está em cartaz Casa de Chá da Praça dos Três Poderes até 15 de outubro e faz parte das atividades comemorativas do 210º aniversario da independência mexicana.

Nas fotografias, é possível ver registros do ex-presidente do México, López Mateos, em frente a um recém-erguido Palácio da Alvorada. Em outras imagens, ele aparece acompanhado de Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro, observando as construções. Há também o registro histórico do momento em que o México recebe a doação do terreno no qual foi cosntruída a embaixada.

López Mateos foi o primeiro presidente do país a visitar o Brasil, a convite de JK. O objetivo era ampliar os laços culturais e econômicos entre as duas repúblicas. Para o embaixador do México, José Ignácio Piña Rojas, a exposição é "o testemunho vivo de um encontro que selou uma nova relação entre duas grandes nações."

A exposição é fruto de uma parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal e foi lançada juntamente com a publicação México e Brasil – três momentos significativos de sua vinculação histórica.

Durante a inauguração, que ocorreu nesta terça-feira (15/9), estiveram presentes o vice-governador do Distrito Federal, Pacco Britto, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, o embaixador do México no Brasil, além dos embaixadores da República Dominicana, Colômbia, Chile, Honduras e Paraguai.

Pacco Britto destacou que "os 186 anos da relação entre Brasil e México têm sido extremamente positivo e só têm beneficiado aos povos das duas nações". A secretária de Turismo enfatizou que a instalação da exposição no coração do poder no Brasil cumpre um dos desejos de JK, que defendia a necessidade de maior intercâmbio cultural e artístico entre os dois países.

Serviço

Presença do México desde a fundação de Brasília, em 1960

Local: Casa de Chá - Praça dos Três Poderes

Valor: Gratuito

Horários: 9h às 18h

*Com informações da Secretaria de Turismo