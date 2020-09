Incêndio em apartamento assusta moradores de prédio na Octogonal

CB Correio Braziliense

Por segurança, moradores precisaram descer do prédio durante a ação dos Bombeiros - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Um incêndio assustou moradores de um prédio na Octogonal na manhã desta quarta-feira (16/9). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h10. Ao chegarem no local, os militares encontraram o imóvel fechado e precisaram arrombar a porta para conter as chamas no apartamento.

O prédio foi evacuado por medida de segurança durante a ação dos bombeiros. De acordo com a corporação, o fogo atingiu apenas a cozinha. Outras partes do imóvel ficaram tingidas pela fumaça escura.

O apartamento estava vazio no momento do incêndio. A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada e deverá ser concluída em 30 dias.

Após a extinção das chamas e a retirada da fumaça no imóvel, os vizinhos foram autorizados a retornar às suas residências. Toda a operação durou cerca de uma hora.