Responsabilidade social

Entre os dias 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma 100% on-line. As vagas são limitadas e podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.ins titutobancorbras.org.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor:

R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao presencial/direito/compliance-e anticorrupcao.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.insta gram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações pelo WhatsApp 9 99516249 ou no site

https://ead.iesb.br/cursos/pos-gra duacao-a-distancia/youtuber.



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.



Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascap cultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.



Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscreva se.eliaspa.com.br.



Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.



Jovens advogados

Até amanhã, a Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante (Caji) e o Conselho Jovem da OAB/DF promovem a I Semana da Jovem Advocacia do Distrito Federal. Com o objetivo de apoiar o início da carreira dos profissionais da advocacia, serão debatidos temas como: fake news e linchamento virtual, o impacto da tecnologia na advocacia, inteligência artificial, proteção de dados pessoais e enfrentamento do racismo estrutural. O evento on-line e gratuito será transmitido pelo canal da OAB-DF no YouTube.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.



Finanças

» O Center for Inclusive Growth e Aliança Empreendedora oferecem o curso “Como cuidar do seu negócio em tempos de crise”. O curso tem duração de cinco dias e servirá para auxiliar nos ajustes necessários nas finanças, vendas on-line e outros assuntos relacionados ao momento de pandemia. Ao final, cada aluno receberá certificado e pode ganhar uma mentoria individual. As inscrições podem ser feitas até hoje. O curso acontecerá entre os dias 21 e 25 de setembro. Valor: gratuito. Vagas limitadas. Inscrições em: http://bit.ly/caravanamaster.



Semana do Brasil

» A Tecnisys participa da campanha Semana do Brasil oferecendo desconto no treinamento de Administração Suse Linux Enterprise Server 15. O treinamento será ministrado on-line com especialistas da empresa e os participantes terão acesso ao laboratório da empresa para exercícios práticos. A data prevista para realização da turma será de 13/10 a 16/10, com carga horária de 32 horas. Faça sua inscrição até amanhã pelo email treinamentos@tecnisys.com.br. Valor: R$ 860.

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Águas Emendadas

A Estação Ecológica Águas Emendadas é uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal, onde ocorre a união de duas grandes bacias da América Latina, a Tocantins/Araguaia e a Platina, em uma vereda de 6 km de extensão. Localizada em Planaltina, a estação engloba também a Lagoa Bonita, nascente do ribeirão Mestre D’Armas e local de relevante beleza e importância ambiental.



Gama

Terrenos baldios



A estudante Isabela Costa, 23 anos, reclamou da quantidade de terrenos baldios no Gama. “Em várias áreas da cidade, há lugares com acúmulo de lixo. Além de trazer problemas como ratos, insetos e mosquito da dengue, neste período de baixa umidade é preciso ter cuidado com o mato seco para não causar incêndio”, aponta. “Se a administração organizar uma ação de prevenção de queimadas vai evitar muito transtorno. As pessoas e a natureza agradecem”, finaliza.

» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que é importante saber se, nesses casos, são áreas particulares ou públicas. Sendo particulares, é necessário informar aos órgãos de fiscalização para que as medidas adequadas e possíveis sanções sejam tomadas. Em caso de área pública, a recomendação é acionar a ouvidoria local ou do GDF, pelo disque 162, para que as devidas ações sejam programadas. A Administração Regional do Gama esclareceu que atende diariamente demandas semelhantes. Caso o cidadão tenha qualquer solicitação basta acionar a ouvidoria. A Secretaria DF Legal acrescentou que fiscaliza os imóveis vazios ou abandonados aplicando a Lei 613, que prevê a responsabilização dos proprietários na limpeza de seus terrenos e multa para quem joga resíduos em vias públicas.



São Sebastião

Radares de velocidade



O cozinheiro Felippe Santos, 32 anos, morador de São Sebastião, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da quantidade de radares de velocidade na cidade. “Gostaria de saber se foi feito uma pesquisa, um estudo para aumentar os números de radares em São Sebastião. Além disso, por que diminuíram a velocidade na entrada da cidade? Quem ganha com isso?”, questiona. “Fizeram isso tudo sem um aviso prévio. Simplesmente do dia para noite trouxeram essas mudanças”, finaliza.



» O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) informou que as alterações no posicionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica na rodovia DF-463 foram realizadas em atendimento a uma solicitação da Administração Regional de São Sebastião para evitar acidentes de trânsito.O órgão salientou que os equipamentos visam a redução de velocidade por parte dos motoristas no trecho que antecede a entrada da cidade onde ondulações transversais (quebra-molas) também serão instaladas.