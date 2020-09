Curtas - 19

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

» Invasão a culto

Gato rouba a cena

Uma participação inusitada em um culto religioso no último domingo levantou a preocupação de muitos fiéis. Um gatinho, aparentemente perdido, surge atrás do pastor e, após algumas idas e vindas, acaba pulando na piscina de batismo, onde fica nadando por uns instantes, sem conseguir sair. A celebração, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste, era transmitida ao vivo pelas redes sociais. Pelas imagens, é possível ver que o pastor Daniel Leite não percebe a presença do gato. Depois da pregação, integrantes da banda entram no palco e parecem olhar para tentar saber o que aconteceu com o felino. O pastor usou o perfil do Instagram para comentar o ocorrido: “Ontem, estive pregando na Igreja do Sudoeste e olhe o que aconteceu. Até os gatos estão querendo se batizar e alguns seres humanos ainda resistem”, brincou. Ao ser questionado por um seguidor sobre o estado de saúde do gatinho, o pastor respondeu: “Tiramos ele, alimentamos e ele está muito bem”.



» king snake

origem em investigação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu investigações para apurar a origem da cobra encontrada na sacada de um prédio de Águas Claras. O caso ocorreu no domingo e assustou os moradores do edifício. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Taguatinga Sul). Segundo consta, o síndico do prédio, Luciano dos Santos Martins, 40 anos, contou aos policiais que, por volta das 22h de domingo, apareceu uma cobra na varanda de um apartamento do 4ª andar. A serpente é uma king snake (Lampropeltis getula), nativa do norte do México e Sul dos Estados Unidos. Até o momento, o dono do animal não havia sido identificado. A cobra foi transferida ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por se tratar de uma espécie exótica.

» Paróquia Santa Luzia

ícone de samambaia

Após votação, moradores de Samambaia decidiram que a Paróquia Santa Luzia, mais conhecida como “Igreja da Barca”, será o cartão-postal da região administrativa. Em agosto, a administração regional da cidade abriu uma votação na internet para escolher o ícone para representar a região e os 300 mil moradores. Com quase 40% dos votos, a paróquia foi a vencedora. Entre os pontos turísticos que disputaram a votação, estivavam o Centro Olímpico, o Chafariz, o Complexo Cultural, o Estádio Rorizão, a Igreja da Barca, o Parque Três Meninas e o Restaurante Comunitário. Dos 4.103 votos, a paróquia recebeu o voto de 1.396 pessoas. A “Igreja da Barca” foi fundada no dia 19 de março de 1996.



» clima

9º ano mais seco do df

No Distrito Federal, setembro é marcado pelos ipês-amarelos, por altas temperaturas e por tempo seco. A capital registrou, ontem, a máxima de 31ºC e a umidade relativa do ar chegou a 21%. Os termômetros marcaram a mínima de 12ºC na Reserva Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina-DF, mas, nos centros urbanos, a menor temperatura foi de 16ºC. Há 114 dias sem chuva, 2020 já é o nono ano mais seco da história do DF. O brasiliense deve se preparar para mais dias sem chuva nesta semana. Segundo o Inmet, existe uma possibilidade de precipitação isolada a partir de 20 de setembro. A previsão para hoje é de máxima de 31°C e mínima, de 17ºC. A umidade relativa do ar ficará entre 20% e 60%.