Mais duas estações

CC Caroline Cintra

Duas estações do sistema de metrô do Distrito Federal foram inauguradas ontem. Agora, os usuários do transporte público poderão embarcar e desembarcar na 106 e 110 Sul. A reivindicação é antiga e vai beneficiar cerca de 6 mil passageiros por dia, que terão acesso facilitado a lugares como o Cine Brasília, faculdades, prédios comerciais e residenciais. Foram investidos R$ 35,8 milhões na conclusão das obras, que duraram dois anos e um mês.

Durante a solenidade, o vice-governador Paco Britto ressaltou que a entrega das obras vai facilitar o acesso de quem usa o transporte público diariamente. “Esse é um governo de ação e o governador Ibaneis Rocha cumpre o que promete. O GDF ouviu a reivindicação dos brasilienses e estamos aqui, apesar da pandemia”, declarou.

As instalações das novas estações são semelhantes às demais situadas na Asa Sul, com passagens subterrâneas para os Eixos W e L, acessos externos às estações e elevadores. Elas funcionarão no mesmo horário das demais: de segunda a sábado, de 5h30 às 23h30, e aos domingos e feriados, de 7h às 19h.