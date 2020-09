Vídeo: incêndio atinge vegetação; cabo rompe e provoca apagão no Lago Norte

CB Correio Braziliense

Incêndio atingiu vegetação próxima a subestação de energia do Lago Norte - (crédito: reprodução)

Um apagão atingiu a região do Lago Norte na noite desta quarta-feira (16/9). De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), a falta de energia foi ocasionada por um rompimento de cabo na linha de distribuição.

Será realizada perícia para determinar as causas do rompimento. Porém, no momento do ocorrido, havia um incêndio em uma vegetação próxima a subestação da CEB.

Ao todo, 2.844 unidades — entre residência e comercial — ficaram sem luz por algumas horas. Por volta das 20h38, o fornecimento de energia foi restabelecido.