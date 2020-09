Torre de TV reabrirá para visitação em outubro, após dois anos fechada

SS Samara Schwingel

Torre de Tv ficou fechada para reformas por dois anos - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

A Torre de TV de Brasília deve reabrir para o público em 1° de outubro. Após dois anos fechado para reformas, o ponto turístico funcionará de quinta a domingo, das 12h às 18h, seguindo as medidas necessárias para evitar maior disseminação do novo coronavírus.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) investiu R$ 16,5 milhões na restauração do local. A pintura foi totalmente refeita e centenas de parafusos das vigas e peças metálicas foram trocados. Além da reforma no mirante, que agora contará com um bistrô, a feira da torre também passou por revitalização. Cerca de 4,5 mil metros quadrados de calçadas de concreto foram refeitos. Os elevadores e as escadas rolantes – apesar de desligados até a inauguração oficial – também foram recuperados e estão prontos para funcionar.



Reformas

Entre 10 de agosto e 2 de setembro a Novacap fez uma série de serviços de zeladoria na Torre, incluindo limpeza e retirada de todas as espécies plantadas indevidamente; construção de 16 canteiros ornamentais; remoção da grama entre bloquetes; e manutenção na rede de drenagem da área.

Também foram plantados arbustos das espécies azaleias, camarões amarelos, capins, canas índicas, alamandas amarelas e palmeiras sicas, além das flores zíneas, dos flocos estrelados e das camomilas. Também foram plantadas 40 árvores, 20 de cada lado da Torre (extremidades sul e norte).

As árvores e os arbustos retirados representavam perigo, pois podiam causar acidentes devido à quebra de pedaços das calçadas. O material retirado é triturado ou colocado para leilão, a depender de cada caso.

Em junho de 2019, a Companhia Energética de Brasília (CEB) finalizou a instalação de luminárias LED na Feira da Torre de TV. Na ocasião, foram substituídas 76 luminárias convencionais por equipamentos de LED e instalados 55 postes de aço com a mesma tecnologia de iluminação, em um total de 131 novos pontos.

Obras inacabadas e nova gestão

Apesar da reabertura, nem todas as reformas foram concluídas. Entregas de outros pontos devem ocorrer ao longo do ano. Em dezembro, por exemplo, estará concluída a reforma da fonte que terá diariamente, às 19h e às 21h, vídeo de animação projetado na água, que funciona como uma espécie de tela líquida.

Para abril do próximo ano, estão previstas as entregas da segunda fase do mirante, um museu digital e a segunda fase da nova fonte. A conclusão de todo o projeto está programada para setembro de 2021, com a entrega também da segunda fase do novo jardim.

Projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e inaugurada em 1967, o espaço turístico passa a ser gerido pelo Banco de Brasília (BRB).