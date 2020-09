Mega: prêmio sorteado nesta quinta é um dos maiores dos últimos 3 meses

CB Correio Braziliense

Esse é o quarto maior prêmio dos últimos quatro meses - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Trinta e dois milhões de reais. Esse é o valor que a Mega-Sena sorteará nesta quinta-feira (17/9), às 20h. O prêmio está acumulado e pode tornar alguém milionário. A bolada enche os olhos de qualquer pessoa, sobretudo porque o valor está entre os maiores dos últimos sorteios.

Em comparação com os últimos três meses, esse é quarto maior prêmio sorteado pela Mega-Sena. Em 4 de setembro, saiu o valor mais alto desse período: R$ 95 milhões. A fortuna foi dividida entre dois ganhadores, um de Campinas (SP) e outro que apostou por meio eletrônico.

Em 24 de junho, um único apostador, do Distrito Federal, ganhou R$ 43.269.740,25. Em seguida, aparece o prêmio de R$ 43.234.926,10, que saiu para um morador São Paulo.

O prêmio desta quinta-feira (17/9) é de R$ 32 milhões. Quem não fez aquela fezinha, ainda tem tempo. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O sorteio ocorre às 20h, com transmissão ao vivo pela Rede TV/TV Brasília, pelo canal da Caixa no YouTube e pela página do Facebook da instituição. Este é o concurso 2.300 da Mega-Sena.

https://infogram.com/mega-sena-no-distrito-federal-1hke60dwkzo325r