Policiais Militares se mobilizam para detonar explosivo deixado no SIA

CB Correio Braziliense

O procedimento para detonar o explosivo ocorreu nas primeiras horas da manhã - (crédito: Reprodução/PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Distrito Federal se mobilizaram na madrugada desta quinta-feira (17/9) para detonar uma banana de dinamite localizada no Trecho 2 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em frente ao atacadista Condor. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 3h, um policial militar encontrou o artefato explosivo e acionou uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para explodir o objeto. O procedimento ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje, com o apoio da Polícia Civil.

O caso ficou registrado na 8ª Delegacia de Polícia (SIA). Agentes da unidade investigam se o artefato seria usado para a explosão de caixas eletrônicos.