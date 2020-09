Chácaras de Brazlândia e Lago norte ficarão sem energia nesta sexta

CB Correio Braziliense

A interrupção do fornecimento de energia será temporária, no período da tarde - (crédito: Breno Fortes/CB)

A Companhia Energética de Brasília (CEB) vai interromper o fornecimento de energia em chácaras de Brazlândia e do Lago Norte nesta sexta-feira (18/9). A companhia vai fazer podas de árvores e melhorias na rede elétrica como forma de evitar maiores problemas no futuro e a interrupção de energia é uma medida de segurança.

Entre 8h40 e 16h, o Núcleo Rural Curralinho ficará sem energia, afetando as chácaras Cedro, Monjolinho, do Abdias, Pé de Serra, Boa Esperança, Triângulo, Nova Aliança, dos Irmãos, Espaço Livre, Santa Helena, Santa Maria, Rainha Nº 4 e Primavera Nº 7.

No Lago Norte, por causa de melhorias na rede, ficarão sem energia as chácaras 120, 120-A, 120-B e 120-D, do Setor de Mansões do Lago Norte, MI Trecho 3. A interrupção será de 14h às 16h30.