O Center for Inclusive Growth e Aliança Empreendedora oferecem o curso “Como cuidar do seu negócio em tempos de crise”. O curso tem duração de cinco dias e servirá para auxiliar nos ajustes necessários nas finanças, vendas on-line e outros assuntos neste momento de pandemia. Ao final, cada aluno receberá certificado e pode ganhar uma mentoria individual. As inscrições podem ser feitas até hoje. O curso acontecerá de segunda a sexta-feira. Valor: gratuito. Vagas limitadas. Inscrições em: http://bit.ly/caravanamaster.

Semana do Brasil

A Tecnisys participa da campanha Semana do Brasil oferecendo desconto no treinamento de Administração Suse Linux Enterprise Server 15. O treinamento será ministrado on-line com especialistas da empresa e os participantes terão acesso ao laboratório da empresa para exercícios práticos. Desenvolvido para quem busca um entendimento fundamental do sistema operacional Suse Linux Enterprise Server (Sles) e quer se preparar para o exame de certificação Suse Certified Administrator no Enterprise Linux 15. A data prevista para realização da turma será de 13/10 a 16/10, com carga horária de 32 horas. Inscrições até hoje, pelo email treinamentos@tecnisys.com.br. Valor: R$ 860.



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cur sos/extensao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgilesFacebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-gra duacao-a-distancia/youtuber.



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Responsabilidade social

Entre os dias 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma 100% on-line. As vagas são limitadas e podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.ins titutobancorbras.org.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor:

R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.elias pa.com.br.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.



Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo e-mail inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Desligamentos programados de energia

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Curralinho: Chácara Cedro, Chácara Monjolinho, Chácara do Abdias, Chácara Fazenda Pé de Serra, Chácara Boa Esperança, Chácara Triângulo, Chácara Nova Aliança, Chácara dos Irmãos, Chácara Espaço Livre, Chácara Santa Helena, Chácara Santa Maria, Chácara Rainha Nº 4, Chácara Primavera Nº 7, das 8h40 às 16h.



LAGO NORTE

SMLN, MI Trecho 3: chácaras 120, 120-A, 120-b, 120-D, das 14h às 16h30.

Toda de madeira

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Localizada na Vila Planalto, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia foi fundada em 1959 pelo frei Marcos Lacerda de Camargo. Inteiramente construída em madeira, ela foi destruída por um incêndio em 3 de março de 2000. Foi reconstruída com aparência e materiais idênticos aos originais, sendo reinaugurada em 16 de dezembro de 2007.

Palestra

A Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até amanhã. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao/.



Campanha

A campanha SOS Calamidades que vem sendo promovida pela Legião da Boa Vontade com objetivo de amparar famílias afetadas pela pandemia causada pelo coronavírus. A instituição conta com doações para realizar a ação. Para ajudar, acesse site www.lbv.org. Os donativos de grande volume poderão ser entregues diretamente nos endereços das unidades socioeducacionais da LBV. Informações: 3410-6016.

Núcleo Bandeirante

Falta de iluminação



O estudante Matheus Gonzaga, 22 anos, morador do Núcleo Bandeirante, reclamou que o campo de gramado sintético do Parque da Metropolitana está sem iluminação. “Desde a última sexta-feira, não há luz no local. Essa é uma situação anormal, não costumava ver esse problema antes. Já têm alguns dias e nada foi resolvido”, conta.



» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que recebeu a notificação da demanda na noite da última segunda-feira. A pasta esclareceu que no dia seguinte enviou uma equipe para realizar a substituição das cinco lâmpadas queimadas. A CEB acrescentou que apopulação pode abrir os chamados por meio do call center 116, opção 4. A companhia conta com equipes trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender à população.

Planaltina

Água empoçada



A comerciante Brenda Coelho, 55 anos, moradora de Planaltina, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de bueiros na cidade. “Eu não lembro a última vez que vi um órgão responsável limpando as bocas de lobo, quem dirá construindo novas. Já observei vários moradores de diferentes regiões de Planaltina reclamando que os bueiros estão entupidos”, relata. “Em época de chuva, a água fica empoçada nas avenidas, atrapalhando quem anda na rua, e criando focos de dengue. Bem que poderiam aproveitar este clima seco para resolver essa situação, e não esperar começar o tempo chuvoso”, finaliza.



» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informou que fez a limpeza de mais de 70 mil bocas de lobo em todo o Distrito Federal, em 2020. A pasta salientou queesse total corresponde a 73,04% de todos os 97 mil bueiros existentes na rede de drenagem das cidades. O serviço está sendo executado para aumentar a vazão de água das chuvas na rede e diminuir os alagamentos, principalmente no período chuvoso. Além da desobstrução das bocas de lobo, a Novacap está construindo novos bueiros e 697,8 metros de novas redes. As ruas Pará e 1º de Julho, em Planaltina, recebeu 25 novas bocas de lobo, construídas em um trabalho conjunto da Novacap e a Administração Regional.