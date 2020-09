Travesti pede socorro a policiais após ser esfaqueada em Taguatinga

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem foi preso após esfaquear travesti na madrugada desta quinta-feira (17/9), em Taguatinga. Policiais civis da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) estavam patrulhando a região quando foram abordados por um grupo de travestis que pedia socorro.

Uma delas estava com um ferimento abaixo do seio. De acordo com os policiais, a vítima havia sido esfaqueada por um cliente.

O homem foi encontrado próximo ao local do crime, com as mãos sujas de sangue. Ao ser confrontado pela polícia, ele confessou o crime. De acordo com o acusado, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois.

Um canivete foi achado no veículo do homem que foi conduzido para a delegacia para as providências cabíveis. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.