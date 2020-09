Assaltante que arrastou motorista de app pelo asfalto é preso

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Um homem que roubou uma motorista de aplicativos após solicitar corrida foi preso nesta quinta-feira (17/9). Ezequiel Teles, 21 anos, cometia crimes no Riacho Fundo e no Núcleo Bandeirante, segundo investigação da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

De acordo com apuração da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em 1º de agosto, o homem solicitou corrida no Riacho Fundo utilizando dados falsos e, após finalizado o trajeto, anunciou assalto com uma faca. A motorista, uma mulher de 48 anos, reagiu ao assalto com uma faca e usou spray de pimenta contra o autor. Durante a fuga, a vítima foi arrastada pelo veículo e ficou levemente ferida.

O homem é suspeito de praticar pelo menos outros três roubos a veículos no Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante. Ele foi encaminhado à Justiça e, se condenado, pode pegar pena de 10 anos de prisão por ocorrência.

A Polícia Civil do DF orienta que, caso outras vítimas reconheçam o homem, procurem a Polícia Civil.