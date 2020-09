Após se refrescar em igreja, gato passa bem

BY Bruna Yamaguti*

(crédito: Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste/CB/D.A Press)

Gato que invadiu um culto dominical e caiu em tanque de batismo fez sucesso nas redes sociais e levou internautas a buscar informações sobre o estado de saúde do animal. A boa notícia é que, apesar do susto, o felino passa bem. O episódio aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste e foi transmitido ao vivo no último domingo.

Após pular no tanque, o gato nadou por uns instantes e tentou sair, mas não conseguia. O vídeo não mostra o momento do resgate do bichinho, que foi retirado em segurança e, depois, cuidado po uma equipe de membros da igreja que estavam no culto.

O pastor Daniel Leite conduzia a celebração no momento em que tudo aconteceu, mas, por estar de costas, não percebeu a movimentação. “Felizmente, o gatinho recebeu todo o cuidado e o amor da nossa equipe. Tiraram-no do tanque batismal, secaram e o alimentaram”, comentou o religioso.

Segundo o pastor, o gato vive solto nas proximidades da igreja e está acostumado a receber os cuidados da comunidade. “É um gatinho da rua que já vimos outras vezes por aqui”, disse. “Nós, aqui da igreja, temos uma filosofia de cuidar muito bem dos animais”, acrescentou.

Repercussão

A participação do felino fez tanto sucesso, que até mesmo pessoas de fora da igreja assistiram ao vídeo e buscaram notícias sobre o que havia acontecido depois do encerramento do culto. Por causa do pequeno mergulho, o “gatinho batizado”, além de ganhar fama, recebeu muito carinho dos seus novos fãs, que ficaram aliviados com a notícia do resgate.

Segundo a igreja, após a repercussão do vídeo, surgiram vários interessados em adotar o bichano. Porém, apesar de viver solto, o animal é cuidado e alimentado por moradores do Sudoeste, que o têm como um mascote.

A Igreja Adventista explicou que, normalmente, o tanque de batismo só fica cheio quando há batismos nas programações e cultos. Na ocasião do vídeo com o gato, o local estava preparado para o Batismo da Primavera, que tem destaque anual no mês de setembro. O objetivo, segundo a comunidade religiosa, é incentivar os jovens a viverem uma vida de princípios e valores bíblicos.

*Estagiária sob a supervisão de Fernando Jordão