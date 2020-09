Festa do Morango encerra programação virtual com receita de pamonha

CB Correio Braziliense

(crédito: Victor Hugo)

A tradicional Festa do Morango que ocorre há 25 anos na região de Brazlândia, neste ano, ganhou uma versão diferenciada. O evento que costuma movimentar a região no mês de setembro teve que se adaptar a realidade imposta pela pandemia da covid-19. Desde a última segunda-feira (14/9), produtores locais têm encontrado o público brasiliense virtualmente pelo site oficial festadomorangodf.com.br. A programação segue até esta sexta-feira (18/9).

Na página, o público pode conferir curiosidades sobre o morango, aprender receitas de iguarias campeãs das outras edições, além de ter um canal direto com o produtor através do site põe na cesta. Para o último dia, o público poderá conferir uma receita de pamonha com morango. O encontro está marcado para às 14h, na página oficial da festa.

Programação Festa do Morango (foto: Divulgação / Emater - DF)

Um pouco depois, às 16h, terá uma live para falar sobre o mercado e a comercialização do morango no Distrito Federal. De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), a produção de morango na capital tem gerado renda e emprego. Em 2019, o valor bruto gerado foi de R$ 81,7 milhões com uma safra de 6,4 mil toneladas. Neste ano, a expectativa é de que sejam produzidos 7 mil toneladas.

Para a engenheira agrônoma Adriana Nascimento, coordenadora do programa de Olericultura (que cuida da produção de hortaliças) da Emater, o destaque desta edição da Festa do Morango foi a aproximação dos produtores e clientes pela plataforma põe na cesta. “O site da Emater buscou fazer essa ponte. Incentivar que o brasiliense consuma produtos locais, mais frescos e de qualidade”, ressaltou.

Programação Festa do Morango (foto: Divulgação / Emater-DF)

Atualmente, 31 produtores de morango estão cadastrados na plataforma que conta com um link especialmente ligado a Festa do Morango. “Para a gente é importante a reinvenção. Não deixar o produtor desamparado. A produção de alimentos não pode parar”, pontuou Adriana. Apenas nesta quinta-feira (17/9), o site teve 1.487 acessos/negociações.

Na página da festa, os primeiros cinco dias de evento recebeu 2,5 mil acessos. Para quem quer conhecer mais sobre as curiosidades envolvendo a produção local da hortaliça, a página ficará disponível após o encerramento do evento.



Festa do Morango 2020

Até 18 de setembro

www.festadomorangodf.com.br

Acesso livre