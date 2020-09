Osnei Okumoto reassume oficialmente a Secretaria de Saúde

CC Caroline Cintra

Osnei Okumoto reassume oficialmente o cargo de secretário da Saúde do Distrito Federal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (18/9). Ele volta à função após a exoneração de Francisco de Araújo, preso na operação Falso Negativo, que investiga irregularidades na compra de testes para a covid-19.

Osnei esteve à frente da Saúde desde o início do governador Ibaneis Rocha (MDB) e foi exonerado em março de 2020. Desde então, ele atuava como diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília.



Operação Falso Negativo

Além de Francisco de Araújo, na última segunda-feira (14/9), o chefe do executivo local exonerou Eduardo Hage, Ramon Santana, Eduardo Pojo, Iohan Struck, Erika Mesquita e Emanuel Carneiro. Todos ex-integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde.

De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o prejuízo causado pelo suposto superfaturamento de produtos adquiridos pela pasta é superior a R$ 18 milhões.

As investigações do MPDFT apontam que a pasta comprou testes para detectar covid-19 em volume maior do que era capaz de aplicar. Em uma conversa telefônica a que o órgão teve acesso, uma servidora vinculada à Farmácia Central afirma que faltavam espaços físicos para guardar os testes, pois a Secretaria de Saúde comprava mais do que utilizava.

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça do DF e dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os processos de aquisição tiveram justificativas que não levaram em conta critérios técnicos e científicos.