Agências do trabalhador oferecem 444 vagas de empregos nesta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (18/9), as agências do trabalhador estão oferecendo 444 vagas de empregos para todos os níveis de escolaridade. Do total de vagas de hoje, 16 são para quem possui ensino superior. Elas estão distribuídas entre engenheiro civil, contador e estudantes de tecnologia da informação. Para essas áreas, o salário varia entre R$ 1,3 mil e R$ 3 mil, mais benefícios.

Há vagas para auxiliar técnico eletrônico (50 vagas), instalador de equipamentos de comunicação (40), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (40), técnico eletrônico de manutenção industrial (35), técnico em automação industrial (30) e vendedor de comércio varejista (20).

Com menor quantidade de vagas, outras áreas também aparecem nessa lista, como corretor de imóveis (2), sushiman (2), auxiliar técnico em laboratório de farmácia (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

Para quem tem nível fundamental de escolaridade são 126 vagas, das quais 51 para açougueiro, 20 para tratorista operador de roçadeira e outras 16 reservadas para padeiro. As restantes serão distribuídas para profissionais como caseiro, costureira, cozinheiro, marceneiro e motorista.

São 71 vagas que não fazem exigência de escolaridade: atendente de lanchonete (12), pintor (12), açougueiro (9), carpinteiro (6), pedreiro (6), chapista de lanchonete (5), churrasqueiro (5), cozinheiro de restaurante (5), serralheiro (5), soldador (2), empregado doméstico (1), cortador de roupas (1), marmorista (1) e pizzaiolo (1). Para essas áreas, a remuneração varia entre R$ 1,2 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil – que, em virtude do surto de coronavírus, também disponibiliza o serviço a distância.

Com informações da Agência Brasília