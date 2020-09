Corpo é encontrado na prainha do Gama na manhã desta sexta-feira

CB Correio Braziliense

Os bombeiros foi acionado para atender ocorrência de um possível afogamento e encontraram o corpo boiando no córrego - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um corpo foi encontrado em um córrego do Gama, mais conhecido como prainha, na manhã desta sexta-feira (18/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ainda não foi identificada, mas trata-de um homem, com idade entre 20 e 30 anos.

Os militares foram acionados às 7h16 para atender a ocorrência de um possível afogamento. Chegando no local verificaram que se tratava de um corpo boiando no córrego.

A equipe colocou o corpo em cima das pedras, às margens do rio, para a perícia da Polícia Civil. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.



Aguarde mais informações